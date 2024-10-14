На Урале начался процесс об оскорблении российских военных во время стрима

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге начал рассматривать уголовное дело в отношении Артема Оморьяна, обвиняемого по ч. 2 ст.205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Вину он признал частично. В отношении него действует мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Центральный окружной военный суд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, во время стрима в состоянии алкогольного опьянения он оскорблял участников специальной военной операции (СВО). По версии следствия, он поддерживал идеологию украинского батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Во время прямого эфира он заявил, что отрывал у российских военных шевроны, будучи на стороне Украины. Сам он в военных действиях не участвовал.

Позже к нему пришли участники объединения «Русская община» и начали выяснять, почему Артем Оморьян оскорблял российских солдат. Подсудимый сказал, что «уже извинился» и его «неправильно поняли». Тогда участники объединения заявили, что он «ответит по закону».

Впоследствии Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Артема Оморьяна на 10 суток по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Затем ему было предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Во время судебного заседания Артем Оморьян подчеркнул, что «не оправдывал терроризм» и высказывался в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был судим за кражи и грабежи.

Мария Шараева