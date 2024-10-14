В Казани мужчина начал стрельбу в баре после отказа включить песню

Вчера в Казани в одном из кафе произошел конфликт. Посетитель заведения был вооружен травматическим пистолетом. Об этом сообщили ночью в пресс-службе МВД Татарстана.

По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел в заведении Lafa Lounge на ул. Чистопольской около 22:00. Посетитель бара хотел, чтобы диджей поставил некую композицию, но сотрудники заведения ему отказали. Мужчина спровоцировал драку. После этого он достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов вверх.

Посетители заведения начали выбегать на улицу. По предварительным данным никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, сотрудники полиции задержали подозреваемого. При себе у мужчины был предмет, похожий на травматическое оружие. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и участников конфликта.

Диана Соловьёва