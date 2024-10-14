Глава СКР поставил на контроль жалобу жительницы аварийного дома в Чайковском

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в городе Чайковском Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в комментариях в аккаунте приемной председателя СКР жительница Чайковского пожаловалась на нарушение прав жильцов многоквартирного дома, расположенного в Школьном переулке. Физический износ конструкций двухэтажного здания 1957 года постройки превышает 95%, в связи с чем в 2017 году оно признано аварийным. При этом срок предоставления гражданам благоустроенного жилья установлен лишь на 2027 год. Жильцы опасаются обрушения строения, однако их многочисленные обращения результатов не принесли.

В СУ СК России по Пермскому краю по изложенной информации начата процессуальная проверка.