Житель Кунгура обвиняется в незаконном изготовлении оружия

Сотрудниками краевого УФСБ пресечена противоправная деятельность жителя Кунгура, причастного к незаконному изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что житель Кунгура с 2023 по 2024 год незаконно изготовил нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие, а также боеприпасы к ним в количестве 57 патронов.

На основании материалов УФСБ полиция возбудила уголовное дело, фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса РФ.