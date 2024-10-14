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обновлено 14:23

Житель Кунгура обвиняется в незаконном изготовлении оружия

Сотрудниками краевого УФСБ пресечена противоправная деятельность жителя Кунгура, причастного к незаконному изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: УФСБ по Пермскому краю

Фото: УФСБ по Пермскому краю

В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что житель Кунгура с 2023 по 2024 год незаконно изготовил нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие, а также боеприпасы к ним в количестве 57 патронов.

На основании материалов УФСБ полиция возбудила уголовное дело, фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса РФ.

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