Еще на трех участках улиц Екатеринбурга запретят остановку
В Екатеринбурге установят знаки, запрещающие остановку, еще на трех участках улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Останавливаться запретят на следующих участках города:
- Тверитина (от ул. Красноармейская до ул. Белинского);
- Космонавтов (от ул. Совхозная до ул. Ильича);
- Военного Флота (от ул. Амундсена до ул. Московская).
В мае запретили остановку и стоянку на участках улиц Челюскинцев, Степана Разина, Ясной и Мичурина.