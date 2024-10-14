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Еще на трех участках улиц Екатеринбурга запретят остановку

В Екатеринбурге установят знаки, запрещающие остановку, еще на трех участках улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Останавливаться запретят на следующих участках города:

  • Тверитина (от ул. Красноармейская до ул. Белинского);
  • Космонавтов (от ул. Совхозная до ул. Ильича);
  • Военного Флота (от ул. Амундсена до ул. Московская).

В мае запретили остановку и стоянку на участках улиц Челюскинцев, Степана Разина, Ясной и Мичурина.

Полина Хабарова

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