Еще на трех участках улиц Екатеринбурга запретят остановку

В Екатеринбурге установят знаки, запрещающие остановку, еще на трех участках улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Останавливаться запретят на следующих участках города:

Тверитина (от ул. Красноармейская до ул. Белинского);

Космонавтов (от ул. Совхозная до ул. Ильича);

Военного Флота (от ул. Амундсена до ул. Московская).

В мае запретили остановку и стоянку на участках улиц Челюскинцев, Степана Разина, Ясной и Мичурина.

Полина Хабарова