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Уфимка обвиняется в попытке сбыта наркотиков и легализации преступных доходов

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело уфимки, обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с ноября 2023 года по март этого года обвиняемая была курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Получив через мессенджер координаты крупной партии запрещенных веществ, она забрала ее в лесу возле деревни Максимовка для распространения в Уфе. За оборудование потайных мест с наркотиками ей выплатили более 680 тыс. руб. в виде криптовалюты, которые после конвертации она перевела на свои банковские счета.

Обвиняемая признала вину.

Майя Иванова

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