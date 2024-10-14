Экс-депутату гордумы Челябинска продлили срок содержания в СИЗО

Челябинский областной суд после рассмотрения ходатайства следственных органов продлил бывшему депутату городской думы Виталию Паутову срок заключения под стражей на три месяца, до 16 января 2025 года. Всего к тому моменту он проведет в СИЗО год и три месяца, сообщает пресс-служба суда.

Ранее Виталий Паутов хотел принять участие в СВО, адвокат попытался обжаловать постановление Центрального районного суда Челябинска о заключении под стражей до 16 октября и сменить меру пресечения на домашний арест. Однако областной суд оставил постановление первой инстанции без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов был задержан сотрудниками регионального УФСБ России 17 октября 2023 года. Его подозревают в посредничестве в даче взятки сотрудникам мэрии. По этому делу также был задержан директор ООО «Производственный координационно-консультационный центр „Челябинскавтотранс“» Алексей Алексеенко. По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020-го он с Виталием Паутовым выступили посредниками по передаче взятки в сумме 2 млн руб. от руководителя строительной компании должностным лицам из числа сотрудников администрации Челябинска взамен на оказание в выдаче разрешения на строительство жилого дома по улице Сулимова. Законные основания на это отсутствовали.

Виталина Ярховска