При КРТ в микрорайоне Комсомольском снесут более 50 домов

На сайте регионального правительства опубликовали проект приказа о принятии решения о комплексном развитии в микрорайоне Комсомольском города Перми. Согласно проекту, курировать проект КРТ жилой застройки будет министерство строительства Пермского края. Развитию подлежит площадка 22,16 га в Дзержинском районе, в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной.

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Завершить проект КРТ в указанной локации предполагается в течение 15 лет с даты заключения договора КРТ. Выберут компанию, которая займется проектом, с помощью торгов. В кварталах, подлежащих освоению, располагаются нежилые здания, жилые дома, объекты сетевой инфраструктуры, гаражи, магазины, киоски — всего 103 объекта. Так, 42 жилых дома там признаны аварийными и подлежащими сносу; 14 домов не признаны аварийными, но тоже подлежат сносу. Еще 22 здания — это магазины, киоски, гаражи и другие нежилые объекты, также подлежащие изъятию и сносу. В отношении объектов коммунальной инфраструктуры планируется переустройство, вынос или строительство. Также снесут здания детской школы искусств №15, детского сада на ул. Машинистов, 46. В микрорайоне во время КРТ создадут и предоставят в муниципальную собственность помещения площадью 1,6 тыс. кв. м для детской школы искусств, а также возведут здание МАДОУ «Легополис» на 350 мест в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской.

В список видов разрешенного использования на территории КРТ входят средне- и многоэтажная жилая застройка, хранение автотранспорта, объекты культурно-досуговой деятельности, магазины, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры), стоянка транспортных средств, объекты отдыха, образования и просвещение и прочее. Здания могут быть не более 17 этажей.

Напомним, до конца года краевой минстрой планирует принять решение о комплексном развитии двух территорий в Перми. Речь идет о небольшой площадке в 15 тыс. кв. м возле дорожной развязки на ул. Стахановской и сразу о нескольких кварталах площадью 22 га в микрорайоне Комсомольском. Эти земли в основном заняты малоэтажными домами, среди которых есть и аварийные.