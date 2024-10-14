Пермский фармацевт выкупил аптечную сеть в Приморье

Пермская сеть аптек «Планета здоровья» выкупила все объекты фармацевтической сети «Монастырев.рф» в Приморье. Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свой источник, речь идет о двухстах аптеках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, новые владельцы не намерены открывать все аптечные точки. Часть из них будет закрыта навсегда, а другая пройдет постепенный ребрендинг. «Уже на этапе подписания сделки было понятно, что в связи с нерентабельностью откроются не все аптеки»,— цитирует «Звезда» свой источник.

Неделей ранее стало известно, что пермская сеть аптек «Планета здоровья» станет владельцем 90% долей компании ООО «Радника», управляющим аптечными пунктами «Монастырев.рф» в Приморье. Остальные 10% приморской фармацевтической сети останутся у ее основателя, бизнесмена Александра Монастырева. Первое время аптеки будут работать под старым брендом, однако позже могут быть переименованы. Причиной сделки могли стать финансовые проблемы «Монастырев.рф» — ряд аптечных филиалов, по словам господина Монастырева, оказались убыточными.

«Планета здоровья», созданная пермским бизнесменом Александром Броварцом, является одной из крупнейших российских аптечных сетей. Как сообщается на сайте холдинга, сеть насчитывает 2,3 тыс. аптек в 50 регионах России. По итогам 2018 года сеть занимала 2,9% коммерческого рынка лекарств, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. Годовой оборот компании составляет 35,7 млрд руб. В ряде регионов РФ сеть, по оценке RNC Pharma, занимает лидирующие позиции: в Пермском крае, Удмуртии и Кировской области. Правообладатель бренда «Планета здоровья» — ООО «АСП» на 100% принадлежит господину Броварцу.