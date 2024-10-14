Под Волгоградом задержали двух подозреваемых в избиении участника СВО

В Волжском Волгоградской области задержали подозреваемых в избиении местных жителей, включая бойца СВО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, СМИ рассказали об избиении двумя мужчинами жителей Волжского 12 октября текущего года. При этом они использовали малозначительный повод. Пострадавшим оказался и участник СВО. Волгоградские следственные органы организовали процессуальную проверку, а затем возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Подозреваемых задержали, они полностью признали свою вину. Следственные органы выясняют все обстоятельства преступления, подготовлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Павел Фролов