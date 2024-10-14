Полпред заявил о проблемах с отоплением в Челябинской и Курганской областях

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога обратил внимание федеральных инспекторов на проблемы с отоплением в Челябинской и Курганской областях. В остальных регионах округа все социальные объекты и жилые дома подключены к теплоносителю, сообщает пресс-служба полпредства УрФО.

Как отмечает Артем Жога, поступают жалобы от жителей из-за отсутствия тепла, затянувшихся ремонтных работ либо возникших внештатных ситуаций на сетях. Полпред поручил главным федеральным инспекторам оперативно подключаться ко всем проблемным ситуациям.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на аппаратном совещании в администрации Челябинска 14 октября начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Вадим Храмцов доложил, что в 100% социальных учреждений и жилых домов подан теплоноситель. Однако появились повторные локальные повреждения на теплосетях в частном секторе Металлургического и Ленинского районов, начался внеплановый ремонт. По данным департамента ЖКХ Курганской области, в региональном центре к теплу подключено 1,8 тыс. домов.

Виталина Ярховска