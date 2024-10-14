«Аэрофлот» выплатит челябинцам 511 тыс. рублей за аннулированные билеты

Суды апелляционной инстанции оставили без удовлетворения жалобы «Аэрофлота» на решение о взыскании с авиакомпании 511 тыс. руб. в пользу челябинцев за аннулированные билеты. Судебный акт вступил в законную силу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Десять потребителей обратились в управление Роспотребнадзора по Челябинской области с жалобами на ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии». По данным Роспотребнадзора, авиакомпания в одностороннем порядке аннулировала их билеты, купленные через сайт перевозчика. В результате потребителям пришлось приобретать билеты заново по высокой стоимости. Кроме того, «Аэрофлот» не удовлетворил требования о возмещении убытков, аргументируя это тем, что тарифы на билеты были оформлены некорректно из-за технических неполадок на сайте.

В интересах челябинцев региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с исковыми заявлениями. В ходе их рассмотрения было установлено, что на сайте «Аэрофлота» предложение о продаже авиабилетов являлось публичной офертой. Ее публикация «свидетельствует о волеизъявлении ответчика заключить договор с любым лицом, выразившим акцепт». Потребители не могли знать, что предложенные тарифы являются заниженными.

Суды установили, что «Аэрофлот» не доказал законность аннулирования билетов, из-за которого покупатели не смогли совершить запланированный перелет. Исковые требования Роспотребнадзора были удовлетворены. Суд постановил взыскать с авиакомпании в пользу потерпевших 511 тыс. руб. В указанную сумму входит разница стоимости приобретенных билетов, почтовые расходы, компенсация морального вреда в размере 75 тыс. руб., а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителей.