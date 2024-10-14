Кокер-спаниель помог найти крупнейшую партию насвая в Кузбассе весом 672 кг

В Кузбассе таможенники изъяли крупнейшую партию насвая с начала 2024 года в городе Ленинск-Кузнецкий. Табачная продукция весом 672 кг была выявлена при осмотре торговой точки индивидуального предпринимателя, сообщает Сибирское таможенное управление.

Кроме того, правоохранители изъяли около 13 тыс. пачек немаркированных сигарет. «Обнаружить нелегальные табачные изделия помогла служебная собака – кокер-спаниель по кличке Кинг-Конг», - говорится в сообщении.

Всего с начала 2024 года в торговых точках Кузбасса и Томской области таможенники выявили более 202 тыс. контрафактных пачек сигарет.

Александра Стрелкова