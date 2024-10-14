На ремонт системы охраны в резиденции главы Башкирии направят 5,5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление №2» на аукционе 22 октября выберет подрядчика текущего ремонта систем охранного телевидения для резиденции главы республики в Подлубовском сельсовете Кармаскалинского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 5,58 млн руб., он будет оплачен из бюджета региона.

Работы необходимо провести в течение сорока дней с даты заключения контракта, при этом в это время система наблюдения должна функционировать.

В июне этого года «Хозяйственное управление №2» заключило контракт на охрану резиденций главы Башкирии, в том числе в Кармаскалинском районе, с единственным участником конкурса — ООО «Частная охранная организация СБП» — по начальной цене 6,72 млн руб.

Майя Иванова