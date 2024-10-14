В Екатеринбурге на аукционе «Литфонда» выставят на торги портрет жены Пикассо

На следующих торгах московского аукционного дома «Литфонд», которые пройдут в екатеринбургском филиале 17 октября, выставят литографию «Портрет Жаклин» 1958 года. Работа посвящена музе и второй жене мастера — Жаклин Рок (1926–1986), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Портрет Жаклин», Пабло Пикассо Фото: пресс-служба аукционного дома «Литфонд» «Сиреневая Леда», Миша Брусиловский Фото: пресс-служба аукционного дома «Литфонд» Следующая фотография 1 / 2 «Портрет Жаклин», Пабло Пикассо Фото: пресс-служба аукционного дома «Литфонд» «Сиреневая Леда», Миша Брусиловский Фото: пресс-служба аукционного дома «Литфонд»

За время 12 лет брака с Жаклин Рок Пабло Пикассо создал более 400 портретов в разных стилях. «Одна деталь остается неизменной на всех ее портретах — глаза. Пикассо вырисовывал их большими, миндалевидной формы, с задумчивым взглядом. В заявленном портрете художник изобразил свою музу в реалистическом облике, отойдя от привычной ему модернистской манеры и приемов кубизма»,— сказано в сообщении. Лидирующая ставка за портрет — 55 тыс. руб.

Самым дорогим лотом станет уникальный памятник средневековой агиографической литературы «Житие Василия Нового и Григориево видение». В представленной рукописи 165 полностраничных цветных миниатюр. Стартовая цена за рукописную реликвию составит 800 тыс. руб.

Также на торги выставят картину уральского художника Миши Брусиловского «Сиреневая Леда» (1991 год) на сюжет из греческой мифологии. «Работа повествует о Зевсе, плененном красотой Леды, дочери царя Этолии — Фестия, который явился к ней в облике лебедя»,— рассказали в «Литфонде». Лидирующая ставка за полотно составляет 280 тыс. руб.

Кроме того, на аукционе будет представлен комплект хромолитографированных открыток по рисункам знаменитого мастера и законодателя моды Льва Бакста, представленных в издании «Фея кукол» (Санкт-Петербург, 1904 год).

Полина Хабарова