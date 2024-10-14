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МЧС России и страны БРИКС 8 лет вырабатывают политику по защите от ЧС

С 2016 года МЧС России вместе со странами БРИКС разрабатывают общую политику по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

МЧС России и страны БРИКС 8 лет вырабатывают политику по защите от ЧС

МЧС России и страны БРИКС 8 лет вырабатывают политику по защите от ЧС

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

МЧС России и страны БРИКС 8 лет вырабатывают политику по защите от ЧС

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Сотрудники спасательных ведомств обмениваются опытом. В совместной работе вырабатываются меры по защите граждан от стихийных бедствий и техногенных аварий.

Мероприятие по сотрудничеству спасательных служб БРИКС прошло в Казани в июле. По итогам согласовали казанскую декларацию о сотрудничестве по ключевым вопросам защиты населения.

В сентябре сотрудники банков стран БРИКС прошли киберучения в Татарстане.

Диана Соловьёва

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