С 2016 года МЧС России вместе со странами БРИКС разрабатывают общую политику по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МЧС России и страны БРИКС 8 лет вырабатывают политику по защите от ЧС

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ МЧС России и страны БРИКС 8 лет вырабатывают политику по защите от ЧС

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Сотрудники спасательных ведомств обмениваются опытом. В совместной работе вырабатываются меры по защите граждан от стихийных бедствий и техногенных аварий.

Мероприятие по сотрудничеству спасательных служб БРИКС прошло в Казани в июле. По итогам согласовали казанскую декларацию о сотрудничестве по ключевым вопросам защиты населения.

В сентябре сотрудники банков стран БРИКС прошли киберучения в Татарстане.

Диана Соловьёва