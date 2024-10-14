МЧС России и страны БРИКС 8 лет вырабатывают политику по защите от ЧС
С 2016 года МЧС России вместе со странами БРИКС разрабатывают общую политику по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
МЧС России и страны БРИКС 8 лет вырабатывают политику по защите от ЧС
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Сотрудники спасательных ведомств обмениваются опытом. В совместной работе вырабатываются меры по защите граждан от стихийных бедствий и техногенных аварий.
Мероприятие по сотрудничеству спасательных служб БРИКС прошло в Казани в июле. По итогам согласовали казанскую декларацию о сотрудничестве по ключевым вопросам защиты населения.
В сентябре сотрудники банков стран БРИКС прошли киберучения в Татарстане.