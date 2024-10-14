В Самойловском районе убрали свалку после вмешательства Росприроднадзора

Администрация Самойловского муниципального района Саратовской области ликвидировала свалку, ранее обнаруженную надзорным органом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Ранее в ходе выездной проверки специалисты выявили на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории Святославского муниципального образования несанкционированную свалку отходов. Она затронула территорию в 200 кв. м.

По итогам проверочных мероприятий Росприроднадзор объявил предостережение администрации Самойловского района. Ее обязали убрать с указанной территории отходы.

Павел Фролов