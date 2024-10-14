В Пензе после начала отопсезона пятая часть домов остается без тепла

В Пензе 20% жилых домов не подключено к отоплению спустя пять дней после начала отопительного сезона. Об этом по итогам профильного совещания сообщила пресс-служба городской администрации.

Мероприятие провел первый заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов. В совещании приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин, а также заместитель главы городской администрации Ильдар Усманов. Глава города Александр Басенко отсутствовал.

На данный момент теплоноситель подан в 2431 многоквартирный дом, что составляет 80% от общего плана, сообщили чиновники. Помимо многоквартирных домов, отапливаются также 116 объектов здравоохранения, 215 объектов управления образования, 41 объект управления культуры, 12 объектов городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 15 объектов социального управления, 11 объектов министерства культуры, 21 объект министерства образования.

Отопительный сезон в Пензе начался 9 октября. По данным сервиса RP5, сегодня воздух в городе не прогреется больше, чем до +7 градусов. До конца недели по ночам столбик термометра будет показывать до +1 градуса. Владельцам источников тепла, и профильным структурам предстоит завершить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней, подчеркивают чиновники.

Никита Маркелов