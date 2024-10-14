В зоне Волгоградского водохранилища уберут лом по требованию Росприроднадзора

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям обязало собственников земельного участка в водоохраной зоне Волгоградского водохранилища в селе Золотое Красноармейского района Саратовской области убрать лом кирпича с прибрежной территории. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе выездного обследования по обращению гражданина о нарушении требований природоохранного законодательства при проведении земляных работ управление Росприроднадзора выяснило, что на части земельного участка в прибрежной защитной полосе Волгоградского водохранилища находится лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий. Отходы занимают площадь порядка двух кв. м.

Указанный участок земли принадлежит двум гражданам России на правах общей долевой собственности. Надзорный орган объявил владельцам участка предостережение, обязав их устранить несанкционированное складирование отходов в срок не позднее 60 дней.

Павел Фролов