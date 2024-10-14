На должность главы Челябинска заявился восьмой кандидат

Число кандидатов на должность главы Челябинска выросло до восьми. Еще одним претендентом стал Павел Урсаев. Об этом сообщается на сайте городской думы.

Павлу Урсаеву 52 года. По данным гордумы, он работает исполнительным директором ООО «Транском».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе документы на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Челябинска подали семь человек. Претендентами также стали сотрудник «Центрального агентства арбитражных управляющих» Максим Бакулин, генеральный директор логистического центра «Форвард» Светлана Маячкова, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный Урал”» Дмитрий Стариков, пенсионер МВД Георгий Невский, руководитель по транспортной логистике ООО «Уралтранском» Илья Царенков, главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, а также генеральный директор ООО «САД» Андрей Неверов.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 17 октября.