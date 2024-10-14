На Моховском разрезе в Кузбассе обнаружено тело погибшего в завале горняка

В ходе спасательных работ на Моховском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» в понедельник обнаружено под завалами без признаков жизни тело одного из двух горняков, сообщает пресс-служба следственного управления СУ СК РФ по Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Внезапное обрушение грунта и породы произошло на разрезе ночью 10 октября 2024 года, в результате чего были засыпаны находившиеся в выработке двое работников предприятия — бульдозерист и машинист буровой установки. В ходе спасательной операции удалось сразу извлечь первого, второго обнаружили погибшим в понедельник. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в компании, семье погибшего горняка будет оказана необходимая помощь.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи СК. В рамках расследования уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ), возбужденного по факту обрушения породы на угольном предприятии, допрашиваются свидетели, изымается необходимая технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы.

Игорь Лавренков, Кемерово