Татарстан занял 12-е место в рейтинге регионов по материальному благополучию жителей

В 2023 году Татарстан занял 12-е место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения. В исследовании оценили 85 регионов страны. Об этом сообщают «РИА Новости».

По итогам исследования, Татарстан получил 65,4 балла. Рядом с республикой на 11-м месте расположилась Московская область, на 13-м — Республика Коми.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом в 100 баллов. На втором месте расположился Чукотский округ, на третьем — Магаданская область.

Чувашия оказалась на 67-м месте с 34,5 балла, а Марий Эл — на 74-м с 28,7 балла.

Последние строчки рейтинга заняли Карачаево-Черкесская Республика (почти 8 баллов), Республика Тыва (7,2 балла) и Республика Ингушетия (2,3 балла).

Диана Соловьёва