Александр Гриб возглавит челябинское министерство общественной безопасности

Министром общественной безопасности Челябинской области будет назначен Александр Гриб, который сейчас занимает должность министра физической культуры и спорта региона. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства области.

Александр Гриб возглавляет минспорта Челябинской области с мая 2022 года. До этого 12 лет он работал заместителем министра финансов. 24 сентября этого года переизбранный на второй срок губернатора переназначил Александра Гриба на должность министра спорта.

Предыдущий министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина не попала в новый состав правительства региона.