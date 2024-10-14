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На тюменской трассе в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

На 6 км трассы Юргинское — Лесное — Бучиха в Тюменской области микроавтобус съехал в кювет. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, в результате пострадали девять человек.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

По предварительным данным ГИБДД, 61-летнему водителю микроавтобуса Luidor, который перевозил сотрудников одной из предприятий, стало плохо за рулем. В аварии пострадали водитель и восемь пассажирок микроавтобуса. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура проведет проверку по факту аварии. Во время нее установят обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, в том числе прохождение водителем предрейсового медицинского осмотра.

Полина Хабарова

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