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«Россети Тюмень» открыли первую в Нефтеюганске зарядную станцию для электрокаров

«Россети Тюмень» установили первую электрозарядную станцию (ЭЗС) в городе Нефтеюганске. Новая точка питания мощностью 150 кВт стала частью проекта транспортного коридора для электрокаров на федеральной автодороге Р-404, которая соединяет ХМАО-Югру с Тюменской областью.

Питающая станция может одновременного «заправлять» сразу три электрокара с любым из распространенных коннекторов: для японских, китайских или европейских машин. Чтобы пополнить аккумуляторные батареи легкового транспорта, понадобится в среднем 30 минут. Управлять зарядкой водители смогут через мобильное приложение «Россети Электротранспорт», где можно найти и забронировать свободную ЭЗС, а также удаленно активировать и деактивировать зарядную сессию.

Напомним, что правительство РФ включило Югру в пилотный проект по развитию в России зарядной инфраструктуры для экологичного транспорта. Компания «Россети Тюмень» уже установила шесть ЭЗС для электромобилей в крупнейших городах округа и соседней Тюменской области. Кроме того, энергетики ведут переговоры с застройщиками о включении электрозаправок в проекты будущих жилых комплексов.

АО «Россети Тюмень»

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