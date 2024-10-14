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Глава СКР снова хочет знать, почему в Волгограде продолжают застройку Волги

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов повторно возбудит уголовное дело по факту нарушения прав жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Также господину Семенову предстоит представить доклад о доводах, на которые ссылается надзорное ведомство, касающихся отмены решений. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Согласно релизу, ранее на одном из федеральных телеканалов рассказали о митинге жителей Волгограда против застройки прибрежной зоны Волги. Ранее волгоградцы по этому вопросу уже обращались к господину Бастрыкину. Сообщалось также, что органы прокуратуры отменили постановления о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Павел Фролов

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