В Челябинске завершают работу сезонные автобусные маршруты

Сезонные маршруты общественного транспорта для челябинских садоводов завершают работу в Челябинске. 11 автобусов перестанут курсировать с 15 октября, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Завершается работу следующих маршрутов: №25с ДК Строителей — СНТ «Ферросад», №37с Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник», №38с Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3», №55с Мамина — станция Межозерная (по Комарова, Самохина), №57с Мамина — Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана), №60с СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый», №65с Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4», №67с Областная больница — СНТ «Вишневый», №70с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2», №90с Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл», №93с ЧМК — СНТ «Авиатор 2». Работа сезонных автобусов возобновится весной 2025 года.