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Коммерсантъ FM
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Гурманские будни

Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»

Яблоко от персика недалеко упало

На Патриарших прудах, где, казалось, и яблоку уже негде упасть, упало «Яблоко» от Эмина Агаларова. Если быть точнее, то не просто яблоко, а ресторан Mela (яблоко по-итальянски). Интерьер ранее квартировавшего здесь проекта Salumeria был полностью изменен: Mela достались колонны посреди зала, внушительная дровяная пицца-печь и итальянский акцент в виде разделов с пиццей и пастой. На цокольном этаже, кстати, обосновался приятный бар с отдельной картой и коктейлями, который работает допоздна.

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На первом — слаженный интерьер от Валерия Лизунова, который умеет делать классические пространства, но с яркими элементами современного дизайна. Что-то из деталей интерьера приехало с винтажных маркетов, а что-то было сделано специально — например, картину с леопардами на стене у входа написали современные российские художники. Что касается названия, то хозяева решили поиграть с символизмом этого фрукта, который означает различные аспекты: соблазн, познание, раздор. Гости могут экспериментировать со вкусами и, по задумке, открывать для себя новые грани гастрономии от шеф-повара Кирилла Бергера (ресторан Peach, «персик»). Его почерк хорошо известен и в расшифровке не нуждается. Постоянные гости ресторанов Агаларова его знают. В основе меню лежат свежие морепродукты, восточные пряности, азиатские соусы, а еще авторская и классическая Италия, также немного Греции и Испании. Может, это популярное сейчас направление итамеши — смесь азиатской и итальянской кухонь — или фирменный московский микс? Скорее всего, и то и другое. В меню есть совершенно понятные разделы, где среди закусок уже московские завсегдатаи: свежие морепродукты на леднике и несколько видов черной икры, в разделе «сырое» — ассорти из тартаров и крудо. Крудо из фермерского лосося подается очень тонкими слайсами в солоноватом соусе «томатный понзу» со сладким тайским манго, ферментированными оливками и каперсами, тартар из угря на подложке из авокадо в кокосово-трюфельной заправке (неожиданно!) — с сыром страчателла и соусом унаги-юдзу. Присутствуют греческий салат с крутонами из ремесленного хлеба, большой зеленый салат из полностью зеленых овощей с добавлением яблока со сладкой заправкой из зеленого винограда и мяты.

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Также есть различные намазки: мезе с совершенно воздушной горячей лепешкой из печи. Из фирменных пицц, пожалуй, стоит попробовать «Четыре сыра» с яблочной мостардой (фруктовой горчицей). В горячем выделим пасту казерече с нежной уткой конфи с овощным соусом, знаменитую пасту альфреддо с черным трюфелем, щупальца осьминога с островатым соусом чимичурри и битым мини-картофелем. В коктейльном меню — множество фруктовых коктейлей на основе разных фруктов. И яблока, естественно.

Спиридоньевский переулок, дом 12/9

Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Вкус Болоньи в ресторане Lumicino

Ужин «Отблески Италии», посвященный гастрономическим традициям области Эмилия-Романья и ее столицы — Болоньи, состоится 17 октября в ресторане Lumicino. Мероприятие приурочено к выходу одноименной книги Дарьи Сиротиной, рассказывающей об итальянской кухне. Труд будет представлен во время ужина, в нем можно найти не только эссе об Италии через призму гастрономии, но и повседневные рецепты. Гостей ждет меню, включающее четыре блюда, каждое из которых связано с личными воспоминаниями автора и ее первыми впечатлениями о жизни в Болонье. Блюда будут представлены ресторатором Уиллиамом Ламберти и шеф-поваром Тимуром Исмайловым. Трапеза начнется с мортаделлы с бурратой и gnocco fritto (хрустящими кармашками из теста). Затем будут поданы тортеллини с тыквой, сливочным маслом и обжаренным шалфеем — классическое блюдо болонской кухни. Основное блюдо — cotoletta alla bolognese, отбивная с пармезаном и прошутто. Десерт — болонский рисовый пирог с заварным кремом. Сопровождать ужин будут тщательно подобранные шефом-сомелье Антоном Суздальским итальянские вина: просекко из области Венето, шардоне из области Фриули-Венеция-Джулия и неро д`авола с Сицилии.

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Дарья Сиротина

Дарья Сиротина

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Дарья Сиротина

Стоимость ужина — 5,5 тыс. руб., с винным сопровождением — 6,5 тыс. руб.

Сбор гостей в 19:00.

Большая Никитская улица, дом 58

Ольга Карпова

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