В Челябинске оштрафовали участника картеля на торгах по школьным поставкам

Челябинское УФАС России оштрафовало ООО «Лабстенд» на 2,8 млн руб. за сговор на торгах по поставке виртуальных учебных комплексов. Рассматриваются дела о привлечении к административной ответственности остальных участников сговора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В картеле, помимо ООО «Лабстенд», участвовали ООО «Лабсис», ООО «Бизнес-Маркет», ООО «Учтех-Профи» и два индивидуальных предпринимателя из Челябинска. Они принимали участие в 11 закупках, начальная сумма всех торгов превышала 40 млн руб. Заказчиками являлись университеты, колледжи, техникумы России. Им необходимы были виртуальные учебные комплексы, лабораторные стенды и стенд-тренажеры.

Участники сговора в 2021-2023 годах использовали две антиконкурентные модели поведения для поддержания начальной максимальной цены: «вальс-карусель» — подрядчики заранее распределяют торги, не менее двух хозяйствующих субъектов подают заявки, чтобы обеспечить мнимую конкуренцию, и при отсутствии конкурентов минимальное ценовое предложение делает один из участников картеля; «единственный поставщик» — участники заранее определяют компанию, которая первая подаст заявку или сделает первое ценовое предложение и впоследствии станет победителем. Также выяснилось, что у организаций совпадали IP-адреса и свойства файлов заявок в закупках, где они участвовали вместе.

Виталина Ярховска