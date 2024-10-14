Председатель саратовского кооператива «Нептун» пойдет под суд за растрату 35 тыс

Пугачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в отношении председателя водоснабженческого потребительского кооператива «Нептун». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, с ноября 2022 по декабрь 2023 года подозреваемый взял из кассы кооператива свыше 35 тыс. руб. и приобрел на них топливо для заправки своей машины. В итоге кооперативу был причинен ущерб. Причем общее собрание не принимало решение о выделении этих денег.

Обвинительное заключение утвердил Пугачевский межрайонный прокурор Вадим Шумов. Уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры. Председатель кооператива возместил причиненный ущерб, сообщает пресс-служба СУ СК России по Саратовской области. Следователи СК направили дело в суд для рассмотрения по существу.

Павел Фролов