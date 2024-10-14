В Елабужском районе «Шкода» столкнулась с «Вольво», погиб 1 человек

Сегодня в Елабужском районе на 1020-м км автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП. Автомобиль «Шкода» врезался в «Вольво» в составе полуприцепа «Шмиц». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель «Шкоды» не выбрал безопасную скорость и дистанцию во время движения. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля.

На место происшествия отправился заместитель Елабужского городского прокурора Артур Князев. Организована процессуальная проверка. Ее ход взяли на контроль в прокуратуре города.

Диана Соловьёва