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Мэрия: 100% домов и соцучреждений Челябинска обеспечены теплоносителем

В Челябинске в 100% социальных учреждений и жилых домов подан теплоноситель. Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Вадим Храмцов на аппаратном совещании в администрации 14 октября.

За две недели с начала отопительного сезона в работу запущены 100% котельных. Но тепло появилось не во всех домах Челябинска. «При запуске теплоносителя есть повторные локальные повреждения на теплосетях в частном секторе Металлургического и Ленинского районов. Сети поставлена на внеплановый ремонт. Теплоноситель будет подан в ближайшее время»,— сообщил начальник УЖКХ.

Жителям многоквартирных домов «в случае отсутствия тепла в конкретных квартирах или комнатах» Вадим Храмцов посоветовал обращаться в свою управляющую компанию. Конкретное количество проблемным домов он не назвал.

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