Житель Мотовилихи перечислил телефонным мошенникам более 2 млн рублей

Следователь отдела полиции Мотовилихинского района Перми возбудил уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 55-летний местный житель. Он перевел на счета мошенников более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

В ходе расследования установлено, что жителю Мотовилихи позвонила «сотрудница портала «Госусулуги», заявившая, что с его аккаунта направлено много заявок на займы. Дальнейшие инструкции давал «старший специалист» одного из госучреждений, курирующих финансовую сферу, предложивший перевести все денежные средства пермяка (275 тыс. руб.) на «резервный счет». На следующий день лжесотрудник учреждения вновь вышел на связь. На этот раз он заявил, что житель Мотовилихи вновь может стать жертвой мошенников, и чтобы избежать этого, необходимо оформить кредиты и перевести деньги на «резервный счет». Позже по такой же схеме пермяка заставили продать автомобиль, а вырученные деньги перечислить на «безопасные счета».

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю напоминают: понятия «резервный счет» или «безопасный счет» в сфере банковских услуг не существуют. Это предлог, который используют мошенники для обмана.