В Казани на 2-й этап строительства базы коммунального обслуживания выделят 776 млн

В Казани на второй этап строительства базы для оказания услуг в сфере коммунального обслуживания на ул. Воровского направят 776 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Компания-подрядчик должна будет выполнить земляные работы, установить фундамент, основания и кровлю, провести фасадные, внутренние отделочные работы. Также будет проведено устройство трубопроводных, слаботочных, электротехнических систем и т. д.

Заказчиком является исполком Казани. Второй этап строительства должны завершить до 29 августа 2025 года. Источник финансирования — бюджет Казани.

Также по контракту запланировано строительство административного здания с изолятором временного содержания отдела МВД России «Верхнеуслонский». Стоимость работ составит 22,1 млн руб. Средства выделят из бюджета Татарстана.

Общая сумма контракта доходит до 798,4 млн руб. Работы должны завершить до 31 мая 2025 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.

Ранее на строительство базы коммунального обслуживания на ул. Воровского планировали выделить 492,8 млн руб.

Диана Соловьёва