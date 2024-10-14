«Сбербанк лизинг» поставит 15 вагонов метро в Новосибирск за 4 млрд рублей

АО «Сбербанк лизинг» поставит в лизинг МУП «Новосибирский метрополитен» 15 вагонов метро. Начальная цена контракта составляла 4,39 млрд руб. По итогам торгов договор был заключен за 4,08 млрд руб., указывается на портале госзакупок.

Победитель торгов обязан поставить шесть головных, шесть промежуточных моторных вагона и три промежуточных безмоторных вагонов с 3 октября 2025-го по 31 марта 2026 года. Срок исполнения контракта установлен до 1 июня 2031 года, срок лизинга - 60 месяцев с даты передачи вагонов для нужд метрополитена.

Также были подведены итоги торгов по поставке двух головных моторных вагонов, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного. Стоимость контракта составила 863 млн руб. Его исполнит АО «Метровагонмаш» (входит в машиностроительную группу «Трансмашхолдинг»). Контракт необходимо исполнить до 10 ноября 2025-го. Все вагоны должны быть оборудованы системой кондиционирования и отопления. Также должны быть установлены антивандальные сиденья, оборудованы места для проезда маломобильных групп, USB-разъемы, камеры видеонаблюдения.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2024-го глава региона Андрей Травников заявил, что к 2030 году в области планируется полностью обновить вагонный состав метрополитена. Тогда же стало известно, что новосибирский метрополитен получит субсидию в 2,2 млрд руб. на обновление вагонов в 2026 году.

Александра Стрелкова