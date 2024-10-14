День Республики в Башкирии отметили за 1,3 млн рублей

Башгосфилармония заплатила подрядчикам более 1,3 млн руб. за подготовку и проведение мероприятия ко Дню Республики. Информация о четырех договорах опубликована на сайте госзакупок, однако источники финансирования и поставщики услуг не называются.

За аренду светового и светодиодного оборудования и подиума для программы в государственном концертном зале «Башкортостан» перечислено 500 тыс. руб. В 354,2 тыс. руб. оценены организаторские услуги. Выступление приглашенного коллектива (название не указано) обошлось в 280 тыс. руб., а создание видеоконтента — в 200 тыс. руб.

Праздничный концерт состоялся 10 октября в ГКЗ «Башкортостан», на нем присуствовал глава региона Радий Хабиров. День Республики отмечается в Башкирии 11 октября — в этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики.

Идэль Гумеров