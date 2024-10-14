«Полиметалл» построит на Среднем Урале лабораторный комплекс за 1,5 млрд рублей

Золотодобывающая компания «Полиметалл» начала строительство лабораторного комплекса в индустриальном парке «Богословский» под Краснотурьинском Свердловской области. Объем инвестиций в проект составит около 1,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Необходимость в комплексе появилась в связи с ростом объема геологоразведки предприятий, его строительством занимается резидент парка — компания «МинералЛаб». Лаборатория расположится в двухэтажном здании, где будет проходить пробоподготовка и анализ геологических материалов, планируемая производительность— 200 тыс. проб в год. Реализация проекта позволит создать около 150 рабочих мест.«Идет подбор и закупка основного оборудования. Его количество достигнет 100 единиц. Приоритет отдаем российским производителям»,— рассказал управляющий директор компании «МинералЛаб» Геннадий Максимов.

Завершить строительство планируется в третьем квартале 2025 года.

Кроме того, предприятие «Краснотурьинск-Полиметалл» выпустило пятую тонну золота в концентрате. «Достижение показателя в 5 тонн в режиме устойчивого непрерывного производства — результат профессионализма всей команды предприятия»,— отметил управляющий директор «Краснотурьинск-Полиметалла» Андрей Лисицын.

Напомним, «Краснотурьинск-Полиметалл» запустили в 2023 году, вторую очередь ввели в эксплуатацию в июне 2024 года — ее ввод позволит увеличить количество рабочих мест до 530, объем налогов в бюджеты всех уровней составит свыше 600 млн руб. в год.

Ирина Пичурина