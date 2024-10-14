Челябинская область в топ-40 регионов по материальному благополучию населения

Челябинская область занимает 37 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения в 2023 году. В 2022 году она была на 36 позиции. Рейтинг регионов опубликовало «РИА Новости».

По итогам 2022 года Челябинская область получила 39,5 балла по методике исследователей, улучшив показатели 2021 года на 0,12 балла. По итогам 2023 года регион получил уже 48,9 балла, однако спустился на одну позицию вниз.

Первое место в рейтинге традиционно занял Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 100 баллов. Также в топ-5 снова вошли Чукотский автономный округ (99 баллов), Магаданская область (98,4), Ненецкий (95) и Ханты-Мансийский (93,6) автономные округа. Москва на восьмой позиции.

Методика подсчета рейтинга основана на данных Росстата и Центробанка и учитывает показатели, характеризующие материальное состояние населения в регионах России по итогам 2023 года. При составлении списка учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц (с учетом счетов эскроу) в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами выше 60 тыс. руб. в месяц.

Виталина Ярховска