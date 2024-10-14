В Кунгуре оштрафовали бизнесменов, пытавшихся дать взятку сотруднику УФСБ

Кунгурский суд признал двух местных жителей виновными в покушении на дачу взятки группой лиц по предварительному сговору и назначил им наказание в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что 62-летний исполнительный директор строительной фирмы и его 40-летний родственник, оказывающий содействие в руководстве компанией, привлекли к работе мигрантов, не имевших права на пребывание на территории РФ и трудового патента.

После того как правонарушение было выявлено, директор фирмы и его родственник попытались передать сотруднику УФСБ России по Пермскому краю взятку в сумме 60 тыс. руб. за сокрытие факта нарушения миграционного законодательства. Их незаконные действия были пресечены.