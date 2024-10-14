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В Тюмени запустили каршеринг «БериВоди»

Первый тюменский каршеринговый сервис «БериВоди» начал работу в Тюмени, в его автопарке 50 автомобилей. Как сообщил портал 72.ru, его запустил местный предприниматель Сергей Комаров.

Фото: официальный сайт «БериВоди»

Фото: официальный сайт «БериВоди»

Пользователям представлены китайские машины Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max, для каршеринговых авто в городе действует бесплатная парковка. Для бронирования автомобиля нужно добавить в приложение данные своего паспорта с пропиской, водительские права и фотографии лица. Сервис предлагает поминутный тариф около 15 руб. за минуту и чуть больше 400 руб. на тарифе за час. Как отметил Сергей Комаров, стоимость тарифов, скорее всего, будет расти, так как дорожают сами автомобили и их обслуживание.

Сегодня в Тюмени также работает каршеринговая служба Cars7.

Напомним, в Екатеринбурге ранее вернулся к работе сервис каршеринга «Ситидрайв», а с 12 сентября начал работу каршеринг «Яндекс Драйв».

Ирина Пичурина

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