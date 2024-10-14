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Суд вернул заявление «Спецтрансстрою» о запрете достраивать станцию «Спортивная»

Арбитражный суд Новосибирской области вернул бывшему подрядчику строительства станции «Спортивная» - ООО «Спецтрансстрой» заявление о наложении обеспечительных мер в виде запрета на завершение строительства станции, сообщается в материалах суда. В качестве причины в определении указано, что заявитель, ранее обратившийся с ходатайством о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины, не предоставил справки, свидетельствующие о тяжелом финансовом положении. Заявление компания сможет подать после оплаты госпошлины.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно исковому заявлению, ООО «Спецтрансстрой» 28 августа обратилось в арбитражный суд с иском к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска о взыскании задолженности за фактически выполненные работы в сумме 861,7 млн руб. Позже, 8 октября, от истца поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета мэрии Новосибирска, департаменту транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса, а также подведомственным им предприятиям совершать какие-либо действия по строительству станции «Спортивная» Ленинской линии метрополитена.

По мнению истца, непринятие этой меры может сделать невозможным проведение судебной экспертизы, которая проводится для установления фактического объема и стоимости выполненных спорных работ.

В августе 2024 года заказчиком в лице муниципального предприятия «Метромир» было принято решение об одностороннем расторжении контракта с подрядной организацией «Спецтрансстрой», выполняющей работы по строительству станции метро «Спортивная». В качестве причины назывался срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию, а также длящееся более полугода бездействие со стороны подрядной организации.

Станция «Спортивная» строится в Новосибирске с 2019 года. Ее стоимость, как сообщала мэрия ранее, составила 3 млрд руб., ввод объекта был изначально запланирован на 2022 год. До сих пор станция не открыта.

Лолита Белова

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