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обновлено 10:31

На Алтае суд дал 8 лет колонии военному за хищение из арсенала 16 гранат

Суд в Барнауле вынес приговор военнослужащему Алексею Васильеву по делу о хищении вооружения. Ему назначили восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 110 тыс. руб., сообщил Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда. Решение в законную силу не вступило.

Согласно материалам дела, военнослужащий вынес с территории склада ракетно-артиллерийского вооружения 16 ручных осколочных гранат и 16 взрывателей к ним. Гранаты он спрятал в парке военной техники части, где хранил до момента их изъятия.

Кроме этого, говорится в деле, военный пытался продать две осколочные гранаты с взрывателями, которые ему подарил знакомый (в отношении него также возбуждено уголовное дело). Об этой сделке стало известно сотрудникам ФСБ.

Илья Николаев

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