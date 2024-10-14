В аэропорту Красноярска за дебош задержан пассажир рейса из Москвы

В Красноярске задержан житель Тульской области за хулиганство на борту самолета. Воздушное судно прибыло из Москвы. В ходе полета 58-летний дебошир в состоянии алкогольного опьянения не выполнял просьбы экипажа занять свое место и пристегнуть ремень безопасности, а также ходил по салону, сообщает транспортная полиция Сибири.

Также нарушитель игнорировал требования сотрудников авиакомпании и агрессивно реагировал на замечания других пассажиров. По прибытии самолета в Красноярск пассажир был задержан.

В отношении него правоохранители составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Александра Стрелкова