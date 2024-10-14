В Кузбассе арестовали трех участников запрещенной организации

В Кемеровской области суд заключил под стражу трех участников запрещенной в РФ экстремистской организации «Граждане СССР», напавших на сотрудника полиции. Им вменяется в вину ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия и оскорбление в отношении представителя власти), сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Инцидент, в обстоятельствах которого разбирается кузбасский СК, произошел 27 сентября в Новокузнецке. По информации следственного ведомства, трое обвиняемых, будучи несогласными с привлечением одного из них к административной ответственности за нарушение ПДД, применили насилие в отношении сотрудника Госавтоинспекции, оскорбили его, после чего скрылись.

Нападавшие оказались жителями Прокопьевска, которые являются активными участниками экстремистской организации «Граждане СССР» (запрещена в РФ). Их задержали.

Илья Николаев