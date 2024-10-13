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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали победительницами «Кубка легенд — 2024»

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» победили «Ленинградку» в финале Кубка легенд. Об этом сообщила пресс-служба волейбольного клуба.

«Динамо-Ак Барс» выиграла в финальной игре со счетом 3:0 (25:22; 25:13; 25:15). Встреча прошла сегодня в Москве с 19:30.

Третье место в турнире занял калининградский клуб «Локомотив», который обыграл московское «Динамо».

Состязания посвящены двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. В 2024 году она отметила свой 80-летний юбилей. Призовой фонд турнира составил 10 млн руб.

Диана Соловьёва

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