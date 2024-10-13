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В Альметьевском районе 17-летний водитель перевернулся на автомобиле

Вчера ночью в Альметьевском районе несовершеннолетний юноша ехал за рулем Chevrolet в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, молодой человек превысил безопасную скорость во время движения. По информации ГАИ, водитель не использовал ремень безопасности и не имел водительского удостоверения. Юноша получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

ГАИ Татарстана сообщает, что ранее молодого человека привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения и перевозку ребенка без детского удерживающего устройства.

Диана Соловьёва

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