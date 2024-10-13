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На автодороге Казань — Оренбург столкнулись «Лада» и «Шкода», погиб 1 человек

Сегодня на 242-м км автодороги Казань — Оренбург в Альметьевском районе столкнулись автомобили «Лада» и «Шкода». В ДТП скончался 58-летний водитель «Лады». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель «Лады» при выезде со второстепенной дороги врезался в «Шкоду». За рулем второй машины был 49-летний водитель.

В ДТП водитель «Лады» скончался на месте, водитель «Шкоды» получил травмы. На месте работают автоинспекторы.

Диана Соловьёва

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