Сегодня на 242-м км автодороги Казань — Оренбург в Альметьевском районе столкнулись автомобили «Лада» и «Шкода». В ДТП скончался 58-летний водитель «Лады». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель «Лады» при выезде со второстепенной дороги врезался в «Шкоду». За рулем второй машины был 49-летний водитель.

В ДТП водитель «Лады» скончался на месте, водитель «Шкоды» получил травмы. На месте работают автоинспекторы.

Диана Соловьёва