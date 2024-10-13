В Татарстане пенсионерка упала с обрыва в воду и скончалась

В Татарстане на поверхности реки Акташка обнаружили тело 90-летней жительницы села Русский Акташ Альметьевского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Женщина ушла из дома вчера ранним утром в неизвестном направлении. Ее нашли местные жители в одном метре от берега. Тело пенсионерки извлекли спасатели и передали сотрудникам правоохранительных органов.

По предварительным данным, пожилая женщина упала с обрыва в воду и не смогла выбраться.

Диана Соловьёва