Александр Моор заключил соглашение с Российской академией музыки имени Гнесиных

Губернатор Тюменской области Александр Моор и ректор Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Александр Рыжинский подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, оно предполагает сотрудничество в культурной, образовательной и научной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Александр Моор (слева) и ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский (справа)

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Губернатор Александр Моор (слева) и ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский (справа)

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«В Тюменской области многое делается для развития культуры. Мы гордимся нашими творческими коллективами. Понимаем, что все большее число земляков приходит в наши учреждения за новыми смыслами. Они приходят смотреть не на красивые стены. Мы хотим расти. А если учиться, то учиться у лучших»,— отметил господин Моор.

Напомним, в Тюмени планируют построить два новых здания театра на 500 и 300 зрителей, а также два концертных зала на 1,2 тыс. мест каждый. По данным СМИ, театр на 500 зрителей появится в микрорайоне Зарека, а на 300 зрителей — в южной части города. Планируется, что концертные залы будут построены в микрорайонах Тарманы и Антипино.

Полина Хабарова