Выдано разрешение на строительство заправочного комплекса в Запруде

Краевое минимущество выдало компании «Урал» разрешение на I этап строительства заправочного комплекса с элементами придорожного сервиса на ул. Лядовской, 108г. Согласно реестру разрешений на строительство на сайте министерства, разрешительный документ выдан ООО «Компания “Урал”» 25 сентября. Заправочный комплекс разместится в микрорайоне Запруд на участке площадью 3,4 тыс. кв. м, напротив ЖК «Вишневый». Проект компании «Урал» имеет статус «приоритетный инвестиционный». Этот статус ему присвоил краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в 2023 году.

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Компания «Урал» вложит в строительство комплекса 351 млн руб. Объект будет представлять собой автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и автомойки самообслуживания. Завершить работу над проектом предполагается в 2026 году.

В Kartoteka.ru отмечается, что ООО «Компания “Урал”», созданная в Перми в 2005 году, занимается техобслуживанием и ремонтом автотранспорта. Ее учредители — ООО «Спецтранс» (аренда и лизинг машин, оборудования и материальных средств) и президент фонда ДЗАТИ Владимир Медведев, совладелец ООО СЗ «Ива парк». Отметим, что фонд ДЗАТИ недавно проиграл суд краевому минимуществу, в рамках которого оспаривал отзыв разрешения на строительство своего офисного здания по ул. Пермской, 8.